Kiki renova com o Vizela por duas temporadas

Kiki Afonso renovou com o Vizela por mais duas temporadas, ficando agora vinculado aos minhotos até 2023.





O lateral-esquerdo, peça importante na subida de divisão, terminava contrato no final deste mês, mas a estrutura decidiu amarrá-lo por mais duas épocas.Tal como Record havia dado conta, a vontade do jogador era continuar no Vizela, razão pela qual sempre deu prioridade à renovação. Este passo surge agora, portanto, com perfeita naturalidade.Aos meios do clube, Kiki revelou-se feliz. "O que me motivou a continuar no FC Vizela foi o facto de ver o trabalho de grupo cumprido. Só faria sentido correr atrás de um sonho com este clube. Não podia estar mais feliz junto desta família", apontou.