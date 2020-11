Kiki: «Tenho a certeza que vamos dar uma resposta positiva»

O Vizela até pode vir de três derrotas consecutivas, mas o espírito da equipa permanece inabalável. Quem o garante é Kiki Afonso, lateral que fez a antevisão da partida dos minhotos frente ao Leixões.





"A semana de treino correu de forma tranquila e sabemos o que queremos. Nunca perdemos a nossa crença e a nossa alma e tenho a certeza absoluta que vamos dar uma resposta positiva. Todos os jogos na 2ª Liga são interessantes, as equipas este ano estão muito equilibradas e vai ser um ano muito competitivo", referiu o jogador.Dando garantias aos adeptos de que podem ficar tranquilos em relação ao futuro, Kiki explicou ainda o que tem corrido menos bem: "Temos muitos jogadores que chegaram e é natural termos algumas dificuldades, estamos num período de adaptação. Esta é uma fase pela qual todas as equipas passam e de certeza que o melhor está por vir".A partida entre Vizela e Leixões está marcada para as 17h30 deste sábado.