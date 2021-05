Kiko Bondoso: «Vir da distrital e chegar à 1ª Liga é fantástico»

Kiko Bondoso foi o rei da assistências na edição da Liga Sabseg que agora termina e não escondeu a sua felicidade pelo facto de o Vizela ter conseguido subir de divisão.

"Não tenho palavras, vir da distrital e chegar à 1ª Liga é algo fantástico. Tenho muita vontade de poder mostrar a minha qualidade e a qualidade da equipa do Vizela no patamar mais alto. Agora queremos desfrutar, mas, com o nosso espírito, somos uma equipa de 1ª", referiu o extremo.

No jogo decisivo, frente ao Vilafranquense, Kiko Bondoso marcou um dos golos do triunfo por 5-2.