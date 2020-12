Koffi: «Estamos a atravessar uma boa fase»

Sem perder há três jornadas, o Vizela vai procurar dar sequência ao bom momento que vive na deslocação ao reduto do Benfica B. Na antevisão do encontro, o lateral Koffi assumiu que a equipa está à espera de dificuldades, mas reiterou a vontade dos vizelenses em trazer pontos do Seixal.





"Na 2 ª Liga não há jogos fáceis, vai ser complicado defrontar o Benfica B. Apesar disso, todas as equipas que jogam contra nós sabem que têm de contar com um Vizela na máxima força. Vai ser um grande jogo. Estamos a atravessar uma boa fase, temos de continuar a trabalhar e pensar apenas na nossa forma de jogar. Entramos em todos os jogos com o intuito de vencer, seja qual for o adversário", começou por dizer.O jogador costa-marfinense, de 22 anos, revelou ainda que o Vizela não está preocupado com o facto de o Benfica B ser o melhor ataque da 2ª Liga: "Temos de fazer o nosso jogo como fazemos todas as semanas. Para além disso, estamos a crescer a nível defensivo".O início da partida está agendado para as 15 horas deste domingo.