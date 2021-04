Matheus Costa: «Vamos impor o nosso jogo seja onde e contra quem for»

No jogo de cartaz da 27ª jornada da Liga Sabseg, o Vizela, 2º classificado à entrada para esta ronda, recebe o Estoril, líder do campeonato. Apesar de os minhotos terem tido menos tempo de descanso, já que jogaram na passada segunda-feira, Matheus Costa acredita que a equipa está preparada para o jogo deste sábado.





"Estamos concentrados, 100 por cento disponíveis a nível físico e acredito que vamos dar tudo no jogo. Todos os jogadores gostam de jogar com os melhores, mas estamos focados em nós. Queremos olhar o adversário nos olhos e procurar os três pontos. Temos uma sequência boa, vamos impor o nosso jogo seja onde for e contra quem for", referiu o defesa-central.Os vizelenses estão há mais de uma volta sem conhecer o sabor da derrota, mas tal facto não faz com que a equipa perca o foco, tal como revelou Matheus: "Temos uma boa equipa, mas estamos com os pés bem assentes no chão. Sabemos que é uma liga competitiva, mas temos bastante qualidade. O final de temporada vai ser duro, temos de dar o nosso máximo e não pensar muito na tabela classificativa. Este é mais um jogo que queremos ganhar".O encontro tem início marcado para as 11 horas deste sábado.