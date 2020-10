Mosevich chega ao Vizela por empréstimo

O Vizela aproveitou o último dia de mercado para assegurar a contratação de mais um defesa-central. Trata-se de Leonel Mosevich, jogador de 23 anos, que chega aos minhotos por empréstimo do Argentinos Juniors.





O clube anunciou ainda que a cedência contempla uma opção de compra que pode ser acionada no fim da temporada. Na temporada passada, Mosevich alinhou no Nacional, também por empréstimo do Argentinos Juniors, tendo realizado 14 partidas e apontado um golo.Para o centro da defesa, Álvaro Pacheco conta ainda com Aidara, Matheus Costa e David Martins.