Raphael Guzzo renasce no Minho

O Vizela conseguiu uma importante vitória frente ao Benfica B, tendo Raphael Guzzo, autor do golo que valeu a conquista dos três pontos aos minhotos, sido uma das figuras da partida.

Chegado ao conjunto de Álvaro Pacheco em fevereiro, o médio rapidamente conquistou a confiança do técnico. De resto, aos 26 anos parece estar a viver uma segunda vida em Vizela, tal como mostram os números. Em dez jogos pelos vizelenses, Guzzo já apontou dois golos, tantos como aqueles que tinha feito ao serviço do Chaves em 2019/20. Para além disso, enquanto nos flavienses, na primeira metade desta época, tinha sido titular em seis ocasiões (uma na Taça de Portugal e cinco no campeonato), no Vizela já leva sete partida como opção inicial de Álvaro Pacheco.

O treinador, aliás, deixou muitos elogios ao médio após o embate com as águias, onde Guzzo terminou a formação. "Já conhecia o Guzzo a nível desportivo e depois percebi que ele podia encaixar naquilo que são os valores desta equipa. Ele é inteligente, percebeu as nossas dinâmicas e entendeu-se muito bem com a equipa", disse Álvaro Pacheco.



Segunda subida em perspetiva



Caso o Vizela consiga subir, esta será a segunda ocasião em que Guzzo ajudará uma equipa a chegar à 1.ª Liga (a primeira aconteceu em 2018/19, pelo Famalicão). De resto, o Chaves também está a lutar pela subida, pelo que o médio pode contribuir para duas promoções este ano.