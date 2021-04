Samu eleito o melhor jogador de março da Liga Sabseg

Samu foi eleito pelos treinadores da Liga Sabseg como o melhor jogador da competição no mês de março. Com esta distinção, o médio do Vizela repete assim a conquista do prémio que já havia arrecadado em fevereiro.





O jogador, de 24 anos, conseguiu 37,04% dos votos, superando assim a concorrência de Cassiano (16,05 por cento), seu colega de equipa, e de Ronaldo Tavares (6,79 por cento), do Penafiel. No mês de março, Samu apontou três golos em quatro partidas.Na próxima jornada, o Vizela recebe o Benfica B.