Samu eleito o melhor jogador de março pelo Sindicato dos Jogadores

Samu foi eleito o melhor jogador do mês de março da Liga Sabseg pelo Sindicato dos Jogadores. O jogador do Vizela sucede assim a Bruno Brigido, do Feirense, na conquista do prémio.





O médio, de 25 anos, obteve 18,42 por cento dos votos, superando assim a concorrência dos colegas Cassiano (14,72 por cento dos votos) e Kiko Bondoso (9, 84 por cento dos votos). A votação é feita tendo em conta as nota atribuídas pelos jornalistas do jornais Record e A Bola e as escolhas de uma comissão criada pelo Sindicato.Na presente temporada, Samu soma nove golos em 29 encontros.