Samu eleito o melhor jogador do mês da Liga Sabseg: «Orgulho no grupo de trabalho»

Samu foi eleito o melhor jogador do mês de março da Liga Sabseg com 37,04% dos votos dos treinadores da competição e superou Cassiano, companheiro de equipa no Vizela, com 16,05% e Ronaldo Tavares, do Penafiel, com 6,79%. O prémio é, assim, entregue pela segunda vez consecutiva ao médio, que não esqueceu os jogadores vizelenses.





"Sem dúvida que é uma satisfação enorme e um orgulho no grupo de trabalho que temos. Sem os meus companheiros nada disto era possível, por isso este prémio também é dedicado a eles. Temos um grupo muito forte e isso é demonstrado todas as semanas", referiu, em declarações ao site oficial da Liga Portugal.O jogador de 24 anos esteve em destaque no referido mês ao marcar três golos pelo Vizela nos quatro jogos que disputou e assegurou que o segredo está no trabalho diário."O que transmitimos para fora é pura realidade. Queremos ser melhores não só individualmente mas, também, como equipa. Acho que esse é o segredo tanto para as conquistas individuais mas, essencialmente, para a classificação que temos e para os jogos que fazemos todas as semanas", enalteceu.