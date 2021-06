Tomás Silva a caminho do Vizela

Álvaro Pacheco esteve na edição desta segunda-feira do 'Futebol Total', programa do Canal 11, e deu algumas pistas em relação à construção do plantel do Vizela. Para além de confirmar a contratação de Nuno Moreira, já avançada por Record, o técnico revelou que os minhotos estão perto de assegurar Tomás Silva.





Natural de Viana do Castelo, o médio fez toda a formação do Sporting, tendo-se sagrado campeão nacional pelos leões na época 2020/21. Agora, de acordo com Álvaro Pacheco, o jovem, de 21 anos, vai "muito provalvemente" ser reforço do Vizela.Para além do jogo na equipa principal que lhe permitiu ser campeão, Tomás Silva alinhou em 26 jogos e fez três golos nos sub-23. Noutro âmbito, o Vizela já assegurou as renovações de Ivo Gonçalves, Kiki, Marcos Paulo e Francis Cann.