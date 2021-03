Triunfo do Vizela vale volta completa sem conhecer o sabor da derrota

O Arouca tem sido uma das grandes surpresas da Liga Sabseg e a verdade é que o conjunto liderado por Álvaro Pacheco pode alcançar mais uma marca digna de registo na partida com o Arouca. Caso não percam na próxima jornada, os minhotos completam uma volta completa sem conhecer o sabor da derrota.





O último desaire dos vizelenses aconteceu na partida da primeira volta frente aos arouquenses, no dia 1 de novembro. Daí para cá, a equipa que na temporada estava no Campeonato de Portugal somou dez vitórias e seis empates. Neste momento, o clube segue no 4º lugar da tabela classificativa, com menos um ponto do que a Académica e menos dois do que o Feirense.