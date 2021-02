Vizela assegura quatro jovens jogadores

O Vizela reforçou o plantel principal com Marcelinho e Raphael Guzzo, mas a investida ao mercado de inverno levou a SAD a garantir mais quatro jovens jogadores. Trata-se do lateral-esquerdo Maviram, que atua no Pedras Salgadas, e dos juniores Zeca, Adeyemo e Hassan, que vão ser cedidos precisamente ao Pedras Salgadas, clube satélite dos vizelenses no Campeonato de Portugal.





A SAD liderada por Diogo Godinho assegurou o lateral-esquerdo Maviram, de 19 anos, que representa o Pedras Salgadas desde o arranque da época, depois de ter chegado a Portugal para jogar nos sub-19 do FC Porto, por empréstimo do Gee-Lec Academy, da Nigéria. Figura do Pedras Salgadas, assinou um contrato de longa duração com os vizelenses, até junho de 2024.Além do lateral, o Vizela assegurou os médios Adeyemo, nigeriano que já aturou na Europa pelo BK Hacken, da Suécia, depois de se ter formado na Tripple 44 Football Academy, do seu país natal, e Zeca, igualmente de 18 anos, campeão estadual sub-17 de Belo Horizonte com a camisola do Cruzeiro.Também natural da Nigéria, Hassan é um ponta-de-lança que se encontrava ligado à God’s Projects 777 Academy. Chega ao Vizela, por empréstimo válido até ao final da temporada, enquanto os restantes jogadores assinaram contratos por três época e meia, até junho de 2024.