Vizela homenageado na Câmara Municipal

Depois de ter assegurado a subida de divisão neste sábado, o Vizela foi homenageado este domingo na Câmara Municipal de Vizela. Com centenas de adeptos presentes na comemoração, foram várias as palavras de apreço pela conquista do clube.

Entre os vários intervenientes que discursaram, Eduardo Guimarães, presidente da direção do clube, foi um dos mais efusivos. "Grandes vizelenses, nós conseguimos realizar o nosso sonho! A 6 de novembro de 2016, vocês associados, permitiram a entrada de um investidor estrangeiro na nossa SAD e foi isso que nos permitiu chegar à 1ª Liga. Um grande abraço ao Edmund Chu. Subir duas divisões seguidas é um feito brilhante para o nosso clube e agradeço a todos os elementos do clube. Disse que o míster Álvaro Pacheco nos ia levar à 2ª Liga e levou à 1ª! Agradeço à Câmara Municipal e deixo alguns desafios. Temos algumas lacunas no estádio e contamos com o vosso apoio. À SAD, agora é que vamos mostrar o nosso valor, acredito que vamos estar de forma crónica na 1ª Liga", referiu o dirigente.

José Borges, presidente da assembleia geral, Diogo Godinho, presidente da SAD, e Álvaro Pacheco, treinador, replicaram os agradecimentos, sendo que Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara Municipal de Vizela, deixou ainda uma promessa ao clube: "Sei que temos sido criticados e sou o maior responsável por isto [festejos em tempos de pandemia], mas isto são duas festas [subida do ano passado não pôde ser festejada]. Agradeço a todos os que ajudaram o clube. O primeiro agradecimento vai para os adeptos e em especial para a Força Azul. Este ano foi difícil apoiar nos bons momentos porque nos cortaram essa possibilidade, mas a claque soube comportar-se de forma exemplar. A Câmara esteve ao lado do Vizela e vai continuar a estar. Há pouco tempo houve uma intervenção no estádio que ajudámos a financiar e agora vamos oferecer um autocarro ao clube para a 1ª Liga".

O autarca deixou ainda um pedido a Álvaro Pacheco. "Por favor, não nos abandone e continue do nosso lado a fazer-nos sonhar. O míster personifica o que é ser vizelense", concluiu.

A cerimónia ficou concluída com a entrega de medalhas por parte da autarquia a todos os elementos do clube, com a oferta de uma camisola personalizada da SAD a Victor Hugo Salgado e com a entrega de uma bandeira por parte da claque Força Azul ao treinador Álvaro Pacheco.