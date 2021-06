Vizela marca estágio para Lousada

O Vizela comunicou esta quinta-feira, através de uma publicação nos canais oficiais, que a preparação para a época 2021/2022 vai incluir um período de estágio em Lousada, entre os dias 5 e 10 de julho.





Sabe-se também que os treinos da formação recém-promovida à divisão principal do futebol português, depois do segundo lugar obtido na 2ª Liga na última temporada, vão arrancar no dia 21 de junho, próxima segunda-feira,.Até ao momento, os vizelenses ainda não oficializaram qualquer reforço, mas sabe-se que Nuno Moreira e Tomás Silva, jogadores que atuavam no Sporting, estão próximos de ingressar no clube. Por outro lado, Ivo Gonçalves, Kiki, Marcos Paulo e Francis Cann já renovaram.