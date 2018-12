O Sp. Braga venceu no terreno do V. Setúbal por 4-0 e apurou-se para a final four da Allianz Cup. Os minhotos terminaram o grupo B em primeiro lugar, com três vitórias em igual número de encontros.Esta sexta-feira à noite, no Bonfim, marcaram para os bracarenses Paulinho (53' e 59'), Wilson Eduardo (76') e Pablo Santos (88').Consulte o direto do jogo AQUI