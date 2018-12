Tondela com triunfo inglório no adeus à Allianz Cup

Num encontro no qual entrava com curtas chances de apuramento (tinha de vencer e esperar um desaire do Sp. Braga no encontro com o V. Setúbal), o Tondela cumpriu a sua parteda missão e venceu por 2-1 na receção ao Nacional, um resultado que acabaria por ser insuficiente, já que os minhotos golearam por 4-0.Icaro (3') e Arango (85') marcaram os golos da formação beirã, tendo pelo meio Arabidze colocado os insulares no marcador, com um tento à passagem do minuto 20'.Contas feitas, o Tondela fecha o Grupo B da Taça da Liga com 6 pontos, ao passo que os insulares terminaram com apenas 1.Consulte o direto do jogo