Belenenses-FC Porto, em direto: Bruno Costa titular nos dragões

Mika, Gonçalo Tavares, Luís Silva, Cleylton, Reinildo, Nuno Coelho, André Santos, Dálcio, Eduardo, Dramé e MatijaManuel Oliveira foi o árbitro escolhido para esta partida, ele que terá o auxílio de Pedro Ribeiro e Sérgio Jesus. Marco Cruz assumirá as funções de 4.º árbitro. De recordar que nos jogos da Allianz Cup não existe VAR.Já Sérgio Conceição reiterou a vontade de marcar presença na final four. "É um jogo que temos de ganhar, estando atentos também à forma como se vai desenrolar o outro jogo, em Chaves, mas principalmente focados na nossa partida", apontou.No lançamento do jogo, Silas confessou que irá fazer "algumas mudanças", mas garantiu que a equipa está motivada e que irá tentar colocar dificuldades. "Apesar das alterações, também vamos estar fortes, por isso o FC Porto tem de ter cautelas. Vamos atacar muito! Não temos nada a perder, portanto, atacar, atacar e tentar ganhar o jogo", referiu.Otávio e Aboubakar não rumaram à capital, devido a lesão.Casillas, Fabiano, Mbemba, Diogo Leite, Jorge, Sérgio Oliveira, Óliver Torres, Bruno Costa, Hernâni, Adrián López e André Pereira foram os restantes jogadores que integraram a comitiva azul e branca na viagem para Lisboa.Já o FC Porto deverá apresentar o seguinte onze: Vaná, Maxi Pereira, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Danilo Pereira, Herrera, Corona, Brahimi, Marega e Soares.Tiago Caeiro, Sagna, Nuno Tomás e Chaby são baixas devido a lesão.O Belenenses deverá alinhar com: Mika, Diogo Viana, Gonçalo Silva, Cleylton, Zakarya, Matija, Eduardo, Dálcio, Licá, Dramé e Henrique.Vamos às equipas prováveis.Curiosamente, a única partida que ambas as formações realizaram para a Allianz Cup terminou num nulo. Aconteceu na edição de 2016/17.Em casa dos lisboetas, o equilíbrio é, em contrapartida, a nota predominante. Em 97 partidas, o FC Porto venceu 38, o Belenenses 33 e o empate verificou-se em 26 situações.Historicamente, o registo de confrontos entre os azuis e os dragões é favorável aos portuenses que, num total de 187 encontros realizados, venceram 94. O Belenenses venceu em 48 ocasiões e registaram-se, ainda, 45 empates.Para além de poder alcançar a final four da Allianz Cup, o FC Porto tem outro aliciante para este encontro, visto que pode chegar às 16 vitórias consecutivas e ultrapassar em definitivo o recorde de Artur Jorge, fixado nas 15.À mesma hora deste jogo, os flavienses recebem o Varzim, terceiro classificado, com três pontos somados, o que significa que, por esta altura, qualquer uma das 3 equipas poderá apurar-se para a fase seguinte, onde já se encontram o Benfica, o Sporting e o Sp. Braga.Ambas as formações entram para esta partida com aspirações distintas na prova. Por um lado, a turma de Silas sabe de antemão que já não pode seguir para a final four da competição, uma vez que se encontra no último lugar do grupo com zero pontos. No extremo oposto estão os dragões, líderes em igualdade pontual com o Chaves, com 4 pontos somados.Boa tarde! Belenenses e FC Porto defrontam-se esta tarde, pelas 17 horas, no Estádio do Jamor, em partida a contar para a derradeira jornada do grupo C da Allianz Cup.