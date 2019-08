Feirense-V. Guimarães, 0-1 (1ª parte)

12' -O médio cometeu uma entrada dura sobre Ruca e o árbitro Carlos Xistra não teve dúvidas. O V. Guimarães fica assim reduzido a dez unidades e Ivo Vieira não vai poder contar com Rochinha para o arranque da Liga.12' - Os vitorianos procuram já o segundo. Guedes desmarcou-se mas Caio Secco saiu da baliza e atrapalhou a ação do avançado.Bondarenko marca na sequência do canto. O central subiu mais alto do que toda a gente e, de cabeça, colocou a bola no fundo da baliza. O ucraniano, que está emprestado pelo Shakhtar, não podia pedir uma estreia melhor pelos vitorianos9' - Que perigo! André Almeida desfere um tiro de fora da área, com a bola a passar rente ao poste. Há canto para o V. Guimarães, pois a bola ainda sofreu um desvio.5' - O V. Guimarães deixa o primeiro aviso. Alexandre Guedes surgiu na área pronto para rematar após um cruzamento, mas surge Ícaro a antecipar-se ao avançado.Na última vez em que as duas equipas enfrentaram-se, os vitorianos venceram por 2-1 em Santa Maria da Feira. Foi a 28 de janeiro de 2019, num jogo da Liga.Já o V. Guimarães chega a esta partida depois de ter eliminado os luxemburgueses do Jeunesse Esch na 2ª pré-eliminatória da Liga Europa, sendo que na quinta-feira defronta o Ventspils, na Letónia.Este é o primeiro jogo oficial do Feirense esta temporada. A equipa de Santa Maria da Feira, como é sabido, vai disputar a 2ª Liga depois de ter sido despromovida na temporada passada.Já Ivo Vieira tem as seguintes alternativas no banco: Miguel Aires, Tapsoba, Blati, Lucas Soares, João Pedro, João Correia e Pêpê Rodrigues.No banco do Feirense vão estar: Brigido, Diga, Nsor, Ricardo, Zé Ricardo, Marco Soares e João Victor.Douglas; Victor García, Venâncio, Bondarenko, Florent; Al Musrati, João Carlos Teixeira, André Almeida; Rochinha, Davidson e Guedes.Caio Secco; Tiago Mesquita, Ícaro, Gui Ramos, Ruca; Afonso Brito e Christian; Edson Farias, João Tavares, Fati; Boupendza.As equipas iniciais já são conhecidas.Boa tarde. Esta segunda-feira, às 19h45, Feirense e V. Guimarães encontram-se no Estádio Marcolino de Castro, para a 2ª fase da Taça de Liga. Quem vencer alcança então a fase de grupos. Record leva até si todas as incidências da partida.