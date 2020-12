17h50- Já há onzes dos dois clubes. Consulte-os aqui.

- Por seu lado, Pepa assumiu que vai fazer algumas mexidas em termos de opções iniciais. "É um orgulho enorme podermos disputar o acesso à final four, mas temos a responsabilidade de analisar tudo, andamos com muito cuidado com a gestão física dos jogadores e o desgaste emocional tremendo causado pela preparação dos jogos, stress das viagens e competitivo. É inevitável fazer alterações, mas temos confiança total no plantel. A concentração exige muito e o jogo com o Sporting foi um aviso. Eles no FC Porto estão mais habituados a isso e têm muito mais experiência, mas temos de olhar para isto com satisfação e saber crescer com isso. Também queremos jogar com esta frequência, vamos cometer alguns erros neste percurso, mas o plantel tem opções e espero uma resposta capaz", vincou.





- Na antevisão do encontro, Sérgio Conceição não escondeu o desejo de vencer a Taça da Liga. "Jogo com o Paços foi uma chapada jeitosa, foi o pior jogo que orientei desde que estou no FC Porto, pelo menos para mim. Trabalhamos diariamente e estamos a preparar este jogo para não cometermos os mesmos erros e sermos mais fortes. Temos o objetivo de ganhar esta competição. Pior do que aquele jogo é difícil de acontecer. Estamos a trabalhar diariamente e a preparar este encontro para não cometermos grandes erros, para sermos mais fortes e ganhamos", referiu o técnico.- Apesar do último encontro entre os dois clubes ter terminado com um triunfo do P. Ferreira, no cômputo geral o registo de confrontos é largamente favorável ao FC Porto. Em 47 partidas, os dragões conseguiram 35 vitórias, houve sete empates e os pacenses triunfaram em cinco ocasiões.- Curiosamente, uma das derrotas dos azuis e brancos aconteceu precisamente frente ao P. Ferreira. No dia 30 de outubro, os castores receberam o FC Porto e venceram por 3-0. Dor Jan, Stephen Eustáquio e Bruno Costa marcaram para o Paços; Sérgio Oliveira e Otávio fizeram os golos do conjunto orientado por Sérgio Conceição.- Em termos de campeonato, o FC Porto ocupa atualmente o 3º posto, com 19 pontos (seis triunfos, um empate e duas derrotas). Por seu lado, o P. Ferreira é o atual 6º classificado da Liga NOS, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e três desaires).- Enquanto Mbaye, Marcano, Zaidu e Pepe são baixas do lado dos azuis e brancos, Jorge Silva e Dor Jan não podem dar o seu contributo ao conjunto da Capital do Móvel.- Na partida desta noite, Sérgio Conceição deve alinhar com Diogo Costa, Nanu, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Marega e Taremi.Por seu lado, Pepa deve apostar no seguinte onze para a partida no Estádio do Dragão: Michael, Uilton, Marco Baixinho, Maracás, Oleg, Martín Calderon, Diaby, Lucas Silva, João Amaral, Castanheira e João Pedro.- Em caso de empate ao cabo de 90 minutos, os jogos são decididos através da marcação de penáltis. O encontro desta tarde será apitado por António Nobre, da AF Leiria.- Boa tarde! FC Porto e P. Ferreira defrontam-se daqui a pouco, às 18h45, em jogo a contar para a Taça da Liga. Devido às limitações provocadas pela pandemia, a competição tem um formato diferente na presente temporada. Com o Sporting já qualificado para a final-four, depois de ter vencido o Mafra, Benfica, FC Porto, Sp. Braga, P. Ferreira, V. Guimarães, Estoril discutem agora os três lugares que restam.