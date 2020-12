- Boa tarde! O meu nome é Flávio Miguel Silva e, com o apoio de Valter Marques, que estará no Estádio da Luz, iremos dar-lhe conta de todas as incidências da receção do Benfica ao V. Guimarães;





- O encontro, agendado para as 21 horas, irá decidir qual das equipas irá marcar presença na final four da Allianz Cup;- As águias pretendem voltar a conquistar o troféu que já venceram em sete ocasiões, ainda que a última vez que tal aconteceu tenha sido na época 2015/16. Já os vimaranenses, nunca conquistaram a prova;- Refira-se que Jorge Jesus, na primeira passagem pelo clube da Luz foi rei e senhor desta competição. O técnico amadorense venceu cinco das seis edições em que participou. Já no comando do Sporting, voltou a conquistar o título;- Hoje pretende dar início a uma nova caminhada triunfante na Allianz Cup e, para tal, deverá apresentar o seguinte onze: Helton Leite, João Ferreira, Jardel, Vertonghen e Nuno Tavares; Weigl, Taarabt, Rafa e Everton; Waldschmidt e Darwin;- Vlachodimos, Gilberto, Ferro, Grimaldo, Gabriel, Pizzi, Pedrinho, Seferovic e Gonçalo Ramos também foram convocados pela equipa técnica;- André Almeida é o único jogador indisponível, por se encontrar lesionado;- Jorge Jesus perspetivou este encontro e mostrou estar preparado para tudo: "Temos de ser cada vez mais perfeitos. O adversário pode até jogar com quatro, cinco ou seis defesas. Entrem com os defesas que quiserem. Nós estamos a saber adaptar-nos à estratégia defensiva dos nossos oponentes", frisou;- Já João Henriques, treinador do V. Guimarães, conta com nove baixas por lesão: Bisseck, Mascarenhas, Mikel, Joseph, Wakaso, Jonas Carls, Zié Ouattara, Bruno Duarte e André André;- Desta forma, o onze vimaranense deverá ser o seguinte: Bruno Varela, Sacko, Jorge Fernandes, Mumin, Mensah; Pepelu, André Almeida e Miguel Luís; Marcus Edwards, Quaresma e Rochinha;- Na antevisão ao encontro, João Henriques destacou a importância da partida de hoje e garantiu que o objetivo é seguir em frente: "É uma final para se atingir a final four, onde queremos estar. Com todo o respeito pelo nosso adversário, vamos apresentar a melhor equipa. Queremos conjugar uma boa exibição com um resultado melhor que o último", sublinhou;- Fábio Veríssimo, da AF Leiria, foi o árbitro nomeado para dirigir o encontro da Allianz Cup. João Pinheiro, da AF Braga, fica responsável pelo VAR.