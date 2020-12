ONZE DO SP. BRAGA: Matheus; Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Tormena e Sequeira; Castro, Fransérgio, Galeno, Ricardo Horta e Iuri Medeiros; Paulinho.





Thiago; Carles Soria, Hugo Basto, Hugo Gomes e Joãozinho; Crespo, Gamboa, André Franco e Vidigal; Yakubu Aziz e Harramiz.- A equipa de arbitragem escolhida para este encontro será liderada por Luís Godinho, da AF de Évora, e será auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo (Assistentes), Hugo Silva (4.º árbitro), André Narciso (VAR) e Paulo Brás (AVAR).- Em confrontos diretos, de notar que a formação minhota leva vantagem. Nos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, o Sporting de Braga registou quatro vitórias - a última com uma goleada por 6-0 - e um empate.- Já o Estoril, equipa atualmente orientada por Bruno Pinheiro, vem de quatro vitórias frente a Cova da Piedade, Vilafranquense, Lusitano e Boavista, e um empate, na receção ao Vizela.- Nos últimos cinco jogos registados, a equipa orientada por Carlos Carvalhal registou quatro vitórias, diante de Farense, AEK Atenas, FK Zorya Luhansk e Montijo, e uma derrota, na deslocação ao terreno do Belenenses SAD.- O Sporting de Braga recebe esta quinta-feira o Estoril, no Estádio Municipal de Braga, pelas 20h15, em jogo a contar para os quartos-de-final da Allianz Cup, onde minhotos e canarinhos procurarão ocupar a última vaga na 'final four' da competição. Sporting, FC Porto e Benfica já se encontram apurados.