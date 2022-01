Festa da taça pintou município de Leiria

As cortinas subiram e a cidade de Leiria já começou a ser invadida pela festa da Allianz Cup. Centenas de pessoas não faltaram à chamada e coloriram a inauguração da tão desejada fan zone, situada no Jardim Luís de Camões, que marcou em beleza o arranque de uma semana que promete deixar o município em polvorosa. Inúmeras actividades, mascotes alusivas aos quatro clubes (Sporting, Santa Clara, Benfica e Boavista) que disputam o troféu e muitos craques à solta num dia verdadeiramente destinado às famílias.O futebol sentia saudades disto, até porque o público ficou afastado da festa na edição da temporada transata, devido à situação pandémica. Este ano respira-se mais futebol na cidade e isso sentiu-se ontem, num dia solarengo que ficou também marcado pela apresentação dos novos embaixadores da Liga. Pedro Proença, presidente do organismo, liderou a comitiva e não fugiu a alguns desafios, tendo, por exemplo, testado a sua força de remate. No local também está montado um túnel panorâmico que recria autenticamente o ambiente que os jogadores sentem quando sobem ao relvado, ainda que alguns dos ex-futebolistas tenham afirmado, com alguma graça, que faltam adeptos nas bancadas.Os ex-futebolistas e embaixadores passeavam junto ao Jardim Luís de Camões e aproximavam-se da fan zone quando foram ‘atropelados’ pela arruada do PS, encabeçada por António Costa. A uma semana das eleições legislativas, o Primeiro-Ministro deslocou-se a Leiria em campanha e ainda foi alvo do sentido de humor dos craques.A apresentação dos novos embaixadores da Liga foi um dos momentos altos do dia. Muitos transitam do ano passado, mas o plantel foi reforçado com nomes conhecidos. Nélson, Oceano, Fernando Meira, Caneira, Nuno Valente, Capucho e Beto subiram ao palanque e receberam camisolas das mãos de Pedro Proença. Os ausentes Domingos Paciência e Luís Boa Morte, duas das novas caras, deixaram uma mensagem em vídeo. A cerimónia ficou marcada pela emotiva homenagem a Neno, embaixador da Liga Portugal, falecido no passado 10 de junho, aos 59 anos. "Neno está aqui connosco", disse Simone, mulher do antigo guarda-redes.Do momento emotivo para o mais... entusiasta. O aguardado jogo das estrelas contou com a presença de atores, ‘influencers’ e músicos, como Toy, que provocou o delírio das pessoas nas bancadas. A equipa azul ganhou (10-7) à branca, com golos de Ricardo Rocha (2), Nuno Gomes (2), Alan (3), Chaínho, Jorge Andrade e... Toy.À margem do evento, Pedro Proença anunciou o nascimento do ‘Talent Legends Liga Portugal’, projeto que visa promover e amplificar o legado de talento do futebol profissional, destacando "os diamantes" projetados pela Liga Portugal. *