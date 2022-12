Veríssimo quer trazer os três pontos de Viseu

Ac. Viseu e Estoril defrontam-se para a segunda ronda da Allianz Cup depois de empatarem na primeira com Famalicão e Tondela, respetivamente. Nélson Veríssimo reconheceu o crédito do adversário e o objetivo: a vitória. "Vamos defrontar uma boa equipa, que atravessa um bom momento e que desde a entrada do Jorge Costa está em crescendo. Mas a nossa equipa está muito sólida e queremos ir a Viseu e trazer os três pontos", garantiu o técnico dos canarinhos. Também Shaquil Delos, lateral-esquerdo francês do Estoril, cedido por empréstimo pelo Nancy, antecipou o confronto no Fontelo. "O Ac. Viseu é uma boa equipa da 2ª Liga, sabemos das dificuldades, mas vamos lá para ganhar", assegurou.

Por seu lado, o técnico Jorge Costa, que não pode contar com Clóvis e que deixou críticas ao relvado do Fontelo, vincou a importância do jogo: "O que se passar amanhã [hoje] será decisivo na classificação."





: M.D. e D.M.