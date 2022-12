O onze do FC Porto para o jogo com o Chaves

Depos do empate na ronda inaugural, diante do Mafra, o FC Porto procura esta tarde a primeira vitória no Grupo A da Allianz Cup, numa partida diante do Chaves na qual Sérgio Conceição e Vítor Campelos apostam nos seguintes onze iniciais.: Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Pepê, Mateus Uribe, Grujic e Galeno; Namaso e Toni Martinez: Samuel Portugal, David Carmo, Veron, Taremi, Rodrigo Conceição, André Franco, Evanilson, Gonçalo Borges e Bernardo Folha: Paulo Vitor; João Correia, Steven Vitória, Queirós e Sandro Cruz; Guima, Obiora, Euller, João Teixeira e Luther; Hector: Gonçalo Pinto, Bruno Langa, Sarr, Abass Issah, Juninho, Edu, Jonny Arriba, Benny e Jô Batista