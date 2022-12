Nenhum tem margem de erro

Famalicão e Tondela não têm margem de erro no jogo desta noite, pelo que só a vitória interessa a ambos. No caso dos minhotos, é primordial vencer, até para apagar a imagem negativa deixada em Torres Vedras, na jornada anterior. "Temos que fazer muito melhor do que no último jogo e temos de melhorar muita coisa para voltarmos às vitórias. Se regressarmos aos triunfos dá-nos a possibilidade de entrarmos na luta pelo apuramento nesta competição, mas para isso temos de nos focar muito no nosso trabalho e no nosso jogo", revelou João Pedro Sousa.

Do lado do Tondela, Tozé Marreco quer dar sequência ao crescimento do grupo: "É bom para preparar a nossa equipa para o futuro. É nestes duelos, contra adversários muito fortes, que conseguimos evoluir este nosso plantel tão jovem."