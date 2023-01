Festa chega a Leiria

FC Porto, Sporting, Arouca ou Académico de Viseu. Só uma destas equipas irá levar para casa o troféu da Allianz Cup, mas a verdade é que ainda faltam alguns dias para as grandes decisões. Cada coisa a seu tempo. Ontem subiram as cortinas da Final Four com a abertura da sempre entusiástica Fan Zone, bem no centro de Leiria, que juntou miúdos e graúdos em torno da festa do futebol. Cheira a taça!O grande momento, esse, ficou reservado para o final da manhã. Uma equipa de antigos craques e atuais embaixadores da Liga Portugal – Nuno Gomes, Ricardo Rocha, Helton, Nélson Pereira, Fernando Meira, Chainho, João Pinto, Jorge Andrade, Beto, Caneira e Oceano – defrontou a equipa da Rádio Comercial, cujo plantel tinha caras bem conhecidas dos portugueses, tais como Pedro Ribeiro, Diogo Piçarra, Fernando Daniel e Gilmário Vemba. O jogo terminou com uma goleada expressiva (12-1) das estrelas, que demonstraram ainda ter algum jeito para as lides futebolísticas, ainda que o mais importante tenha sido o ambiente de camaradagem e convívio criado por todas estas figuras.No que toca ao futebol a ‘valer’, as meias-finais realizam-se terça e quarta-feira, com o Arouca-Sporting e o Ac. Viseu-FC Porto, respetivamente. O ambiente irá aquecer efará parte da festa. A partir de amanhã, a banca do nosso jornal, situada no ‘coração’ da Fan Zone, abrirá portas para lhe oferecer diversos brindes. É só aparecer! *