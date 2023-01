'Sintam-se em casa' junta rivais

As meias-finais da Final Four da Allianz Cup, no Estádio Municipal de Leiria, ontem e hoje, marcam mais uma etapa da campanha "Sintam-se em Casa", lançada na jornada 12 do campeonato pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e pela Liga Portugal. Assim, tal como ontem uma família do Arouca e outra do Sporting assistiram ao jogo entre as suas equipas num camarote com as comodidades de uma sala de estar, também hoje sucederá o mesmo com adeptos do FC Porto e Ac. Viseu. As famílias começam por ter uma receção personalizada, que inclui visita ao estádio, descida ao relvado e uma foto com a taça e protagonistas da competição, além da visita dos embaixadores da Liga Portugal no decorrer do jogo.

A iniciativa promovida em parceria pela Liga Portugal e APCVD visa fortalecer o fair play e passar uma mensagem de hospitalidade entre clubes e adeptos, fomentando a consciencialização para esta causa na promoção de boas práticas e bons exemplos no Futebol Profissional.