Ninguém vai ficar sem bateria

A empresa iServices tem-se certificado que nenhum adepto ou espectador fique sem bateria nos dispositivos móveis durante a Final Four da Taça da Liga e, por isso, marca presença na fanzone com a oferta de soluções de carregamento para o público em geral e também junto à zona dos camarotes do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. A empresa especializada na reparação de smartphones, tablets e computadores é uma marca parceira oficial da fase decisiva da Allianz Cup e pretende, assim, ganhar o jogo do… carregamento nesta competição, para que memória alguma se perca.

"Queremos certificar-nos de que todas as oportunidades de registar no smartphone uma grande jogada, ou mesmo um grande golo, não se perdem por falta de bateria", explica Vânia Guerreiro, diretora de Marketing e Comunicação da iServices. Sem surpresa, na fanzone, instalada no centro da cidade, são os mais jovens que procuram o espaço daquela marca, que tem loja na Cidade do Lis.