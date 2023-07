Vizela-Marítimo: Duelo de estreias

O arranque oficial da época para Vizela e Marítimo vai marcar a estreia dos técnicos nos dois bancos de suplentes. Se da parte dos insulares existe a curiosidade para perceber a reação do reencontro de Tulipa com os minhotos, do outro lado é Pablo Villar quem se prepara para fazer a estreia absoluta no futebol português.

"Estou muito contente por estar aqui, porque o futebol em Portugal é muito bom, com muitos adeptos e muita paixão. Quero desempenhar um bom papel no Vizela", referiu o técnico espanhol, que relativizou o facto de ter como adversário um treinador que conhece bem a realidade vizelense. "Apenas olhamos para a nossa parte e temos gente que conhece bem o modelo de jogo do antigo treinador", sublinhou.

Lenho de saída

No Marítimo, a ausência do central Zainadine é mais um sinal de que pode estar mesmo de saída. André Vidigal foi oficializado no Stoke por 500 mil euros (85% do passe), isto no dia em que ficou a saber-se que Tiago Lenho vai deixar o Marítimo. O diretor executivo, que está com a equipa em Vizela, ainda vai exercer funções até o fim do mês, mas o clube procura um substituto.