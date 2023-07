Humildade para passar

A prioridade é o campeonato, mas o Portimonense entrará no Estádio do Mar apostado em ganhar: o resumo do discurso de Paulo Sérgio, treinador dos algarvios, que espera dificuldades em Matosinhos.

"Vamos defrontar uma equipa bastante organizada e atrevida, num campo tradicionalmente difícil devido ao forte apoio do público", assinala Paulo Sérgio, acrescentando: "Peço humildade e concentração à minha equipa, a fim de brigarmos pela vitória, sabendo-se que o campeonato, para nós, vem sempre em primeiro lugar".

Do lado do Leixões, o treinador Pedro Ribeiro já terá à sua disposição todos os reforços contratados durante o mercado de verão, algo que não aconteceu no encontro com o Feirense, no passado fim de semana, altura em que a SAD ainda estava impedida pela FIFA de inscrever novos jogadores.