Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Boavista, 1-1 (3-2 g.p.): final caída do céu evita novo fiasco Axadrezados, mesmo com equipa remendada, justificaram a vitória nos 90 minutos