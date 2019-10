Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Chaves-Santa Clara (1-0): a diferença mínima no castigo máximo Ricardo Moura defendeu o de Rashid e Wagner fez a ‘paradinha’ para marcar o dele com classe e mestria





• Foto: José Ponteira