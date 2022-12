Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Feirense-Leixões, 2-1: Faltou apenas um bocadinho Bom jogo do princípio ao fim, mas com o desalento dos dois conjuntos, que ficaram de fora da próxima fase





• Foto: José Gageiro / Movephoto