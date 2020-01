Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Portimonense-Sporting, 2-4: com toque de míster A jogar com 10 toda a segunda parte, pela batota de Willyan, Silas arriscou tudo e o leão mereceu o prémio de poder defender a sua Taça