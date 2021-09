Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sp. Covilhã-V. Guimarães, 0-2: à boleia de Janvier Médio garantiu o triunfo do Vitória ao marcar os dois primeiros golos com a camisola dos minhotos