Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do V. Setúbal-Benfica, 2-2: o melhor chegou no fim O equilíbrio do jogo (domínio benfiquista, controlo sadino) foi interrompido por erros graves e duas obras-primas em forma de golos





• Foto: Miguel Barreira