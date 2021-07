Ac. Viseu-Casa Pia vai disputar-se em Pina Manique

A Liga Portugal anunciou, esta quinta-feira, que o jogo entre o Ac. Viseu e o Casa Pia, a contar para a Taça da Liga, se vai disputar no Estádio Pina Manique e não no Estádio Municipal de Aveiro, como estava originalmente previsto.





A alteração do recinto de jogo é justificada pela "impossibilidade de utilização do relvado do Estádio Municipal de Aveiro" no dia da partida (24 de julho). Para além disso, ficou ainda a saber-se que o Ac. Viseu vai disputar os encontros na condição de visitado em Aveiro pelo menos até outubro deste ano.O vencedor desta eliminatória defrontará o vencedor do jogo entre o Leixões e o V. Guimarães-