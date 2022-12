Ac. Viseu impressiona e apura-se para os 'quartos' da Allianz Cup: os duelos já conhecidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há mais uma equipa apurada para os quartos-de-final da Allianz Cup. O Académico de Viseu bateu o Tondela e juntou-se a Sporting, Sp. Braga e Boavista na lista de formações com passaporte para a ronda dos últimos oito, marcando duelo com os axadrezados.Já definido está aquele que será, em teoria, o jogo grande da ronda. Um Sporting-Sp. Braga, a disputa-se já na segunda-feira, em Alvalade, naquela que será igualmente a primeira partida a apurar para a final four da prova. Restam assim dois emparelhamentos por confirmar para os 'quartos'.Sporting – Sp. Braga, 19 de dezembro (20h15)Ac. Viseu - Boavista, 20 de dezembro (20h15)FC Porto/Mafra/Vizela – Gil Vicente, 21 de dezembro (20h15)Benfica/Moreirense - Leixões/Arouca/Feirense, 22 de dezembro (20h15)