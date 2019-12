Agressões entre adeptos antes do V. Setúbal-Benfica

Cerca de vinte adeptos envolveram-se este sábado em agressões no interior de café situado nas imediações do Estádio do Bonfim, horas antes do duelo entre V. Setúbal e Benfica. Segundo o 'Jornal de Notícias', deste incidente terá mesmo resultado um ferido ligeiro, que terá sido alvo de um soco. Ainda de acordo com a mesma publicação, a polícia terá acorrido ao local pouco depois, mas quando chegaram já os adeptos envolvidos nos desacatos tinham abandonado a zona.