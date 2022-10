Alinhamento dos jogos da Allianz Cup revelado: confira todos os dias e horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Confira a lista completa de jogos e respetivos horários:



Jornada 1



FC Porto – Mafra (25 de novembro, 20H45)



Vizela – Chaves (22 de novembro, 20H45)



Sporting – Farense (30 de novembro, 20H45)



Marítimo – Rio Ave (01 de dezembro, 17H00)







Penafiel – Moreirense FC (17 de novembro, 20H30)



Sp. Braga – Trofense (26 de novembro, 18H45)



P. Ferreira – Casa Pia (20 de novembro, 20H15)



Sp. Covilhã – Gil Vicente (20 de novembro, 18H00)



Nacional – Portimonense (19 de novembro, 15H30)



Vilafranquense – Vitória de Guimarães (19 de novembro, 20H30)



BSAD – Boavista (18 de novembro, 20H30)



Arouca – Feirense (18 de novembro, 18H00)



Leixões – UD Oliveirense (19 de novembro, 11H00)



Tondela – Estoril (19 de novembro, 18H00)



Torreense – Ac. Viseu (20 de novembro, 11H00)







Jornada 2



Chaves – FC Porto (08 de dezembro, 19H00)



Mafra – Vizela (05 de dezembro, 20H45)



Rio Ave – Sporting (07 de dezembro, 20H30)



Farense – Marítimo (07 de dezembro, 18H30)



Benfica – Penafiel (26 de novembro, 20H45)



Moreirense – Estrela da Amadora (27 de novembro, 17H00)



Casa Pia – Sp. Braga (03 de dezembro. 17H00)



Trofense – P. Ferreira (03 de dezembro, 20H45)



Gil Vicente – Nacional (27 de novembro, 15H00)



Portimonense – Sp. Covilhã (27 de novembro, 11H00)



Vitória de Guimarães – BSAD (01 de dezembro, 20H45)



Boavista – Vilafranquense (27 de novembro, 20H45)



Leixões – Santa Clara (23 de novembro, 20H45)



UD Oliveirense – Feirense (26 de novembro, 11H00)



Famalicão – Ac. Viseu (26 de novembro, 15H00)



Tondela – Torreense (24 de novembro, 20H45)







Jornada 3



FC Porto – Vizela (16 de dezembro, 20H30)



Chaves – Mafra (16 de dezembro, 20H30)



Sporting – Marítimo (13 de dezembro, 20H45)



Rio Ave – Farense (13 de dezembro, 20H45)



Moreirense – Benfica (17 de dezembro, 19H00)



Estrela da Amadora – Penafiel (17 de dezembro, 19H00)



Sp. Braga – P. Ferreira (11 de dezembro, 19H00)



Casa Pia – Trofense (11 de dezembro, 19H00)



Portimonense – Gil Vicente (14 de dezembro, 20H45)



Sp. Covilhã – Nacional (14 de dezembro, 20H45)



Boavista – Vitória de Guimarães (12 de dezembro, 20H30)



Vilafranquense – BSAD (12 de dezembro, 20H30)



Santa Clara – UD Oliveirense (29 de novembro, 20H45)



Arouca – Leixões (04 de dezembro, 17H00)



Torreense – Famalicão (02 de dezembro, 20H45)



Ac. Viseu – Estoril (01 de dezembro, 12H45)







Jornada 4



Feirense – Santa Clara (08 de dezembro, 16H30)



UD Oliveirense – Arouca (10 de dezembro, 20H45)



Famalicão – Tondela (09 de dezembro, 20H45)



Estoril – Torreense (06 de dezembro, 20H45)







Jornada 5



Santa Clara – Arouca (16 de dezembro, 18H30)



Feirense – Leixões (16 de dezembro, 18H30)



Estoril – Famalicão (15 de dezembro, 20H00)



Recorde-se que Sporting é o vencedor em título de uma prova que voltará a ter a final-four a ser disputada em Leiria, em janeiro de 2023.

A Liga Portugal revelou esta quarta-feira o alinhamento de todos os encontros da fase de grupos da Allianz Cup que irá ser disputada em novembro e dezembro.Segundo a Liga Portugal, os encontros poderão ver a calendarização alterada em virtude do Campeonato do Mundo do Qatar, que ocorrerá na mesma altura.