Allianz Cup 2022-23: o sorteio, o formato e a data e local da final-four

Na gala Kick-Off 2022-23 foram revelados os novos moldes da Allianz Cup 2022-23, com o sorteio da 1.ª fase a realizar-se no dia 23 de setembro. A prova será formada por oito grupos, seis grupos de quatro equipas e dois grupos com cinco equipas.Os oito vencedores seguem para os quartos de final, onde discutirão a passagem à final four que será realizada em Leiria, entre 21 e 28 de janeiro.