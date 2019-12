Allianz e Liga Portugal renovam acordo de naming para a Taça da Liga

A Liga Portugal e a Allianz renovaram o naming da Taça da Liga até 2022, num acordo assinado quarta-feira na sede da seguradora, em Lisboa.





A competição vai na sua 13.ª edição e assumiu a designação de Allianz CUP desde 2018, situação que irá manter-se por mais duas temporadas. O acordo foi assinado por Teresa Brantuas e José Francisco Neves, respetivamente CEO e membro do Comité Executivo da Allianz Portugal, e pelo presidente da Liga Portugal, Pedro Proença.Pedro Proença destacou a vitalidade da Allianz Cup e o seu crescimento época após época. "A Allianz Cup tem sido sinónimo de sucesso e isso traduz-se na vontade desta grande empresa em querer renovar a sua ligação a uma prova que é hoje muito apetecível para as marcas e que é também a festa do futebol profissional. Falamos de 45 jogos com emoção, competitividade, e com equipas que revelam muita vontade de chegar à final four", vincou o dirigente.Já José Francisco Neves reforçou a importância de manter a marca associada à prova. "Estamos muito satisfeitos com a renovação desta parceria e é um momento especial para nós, uma vez que levará a Allianz Portugal a ser o naming sponsor com mais anos associados a esta competição. O futebol continua a ser o desporto rei e permite-nos estar onde os portugueses estão, por isso estamos verdadeiramente entusiasmados por fazer parte da festa do futebol", justificou.