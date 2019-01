António Salvador e a Allianz Cup: «Por ser em Braga é ainda mais desejada»

Presidentes das equipas presentes na final four lançaram na revista da Liga os embates que prometem ficar para a história do futebol nacional.





Como anfitrião de mais uma final four da Allianz Cup, António Salvador começou desde logo por assinalar a alegria do momento. "Enquanto bracarenses, é com enorme honra que vemos a nossa cidade acolher uma competição que tão bem soube organizar na época passada e que distinguiu, não apenas o Estádio Municipal de Braga como um palco de excelência para as grandes decisões, mas também engrandeceu a cidade e o seu envolvimento numa festa do futebol", referiu o presidente do Sp. Braga, não escondendo "que por se disputar em Braga e no Municipal" a conquista da prova "é ainda mais desejada".

Encarando a final four "com motivação e responsabilidade", os arsenalistas não recuam nas suas intenções. "Somos candidatos a vencer a Allianz Cup. Mas não somos mais candidatos do que qualquer um dos restantes finalistas, clubes históricos do nosso futebol, enormes equipas que ajudarão a que esta final four seja, muito provavelmente, a melhor de sempre", escreveu o líder do Sp. Braga, não tendo dúvidas de que a nata do futebol nacional estará reunida no Minho: "Sem menosprezo para qualquer uma das formações que ao longo de meses disputou o acesso a esta ronda de decisões, é para mim claro que estarão em Braga as quatro melhores equipas do futebol português."

Com um "cartaz que nos convida a desfrutar de três grandes jogos", António Salvador apelou a um espírito de respeito pelos adversários: "Que saibamos honrar a enorme responsabilidade que temos, e que, no final de mais um grande evento, Braga saia vencedora."