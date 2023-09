Anunciados horários para a fase de grupos da Allianz Cup

Para lá do anúncio dos horários de todas as jornadas da Liga Betclic até final do ano , a Liga Portugal comunicou também o agendamento das partidas da Allianz CUP, a ser disputada entre 26 de setembro e a 23 de dezembro. O primeiro jogo da fase de grupos será disputado entre AVS SAD e Arouca, do Grupo B, às 20.15 horas, ao passo que o último será a 23 de dezembro, entre FC Porto e Leixões, às 20h30. Nota para o facto de Benfica, Sp. Braga, Sporting e FC Porto apenas entrarem em ação na 2.ª jornada.Refira-se que desta fase saem os quatro apurados para a Final Four da Allianz CUP, que se realiza novamente no Estádio Municipal de Leiria, entre 20 e 27 de janeiro de 2024.Grupo ASp. Braga, Casa Pia e NacionalGrupo BBenfica,Arouca e AVSGrupo CSporting, Farense e TondelaGrupo DFC Porto, Estoril e LeixõesTerça-feira, 26 de setembroAVS-Arouca, 20h15 - SportTVQuarta-feira, 27 de setembroFarense-Tondela, 19h00 - SportTVLeixões-Estoril, 20h45 - SportTVQuinta-feira, 28 de setembroCasa Pia-Nacional, 20h15 – SportTVTerça-feira, 31 de outubroArouca-Benfica, 20h15 - SportTVQuarta-feira, 1 de novembroSp. Braga-Casa Pia, 20h15 - SportTVQuinta-feira, 2 de novembroSporting-Farense, 20h15 - SportTVQuarta-feira, 6 de dezembroEstoril-FC Porto, 18h00 – SportTVQuinta-feira, 21 de dezembroBenfica-AVS, 20h15 - SportTVSexta-feira, 22 de dezembroNacional-Sp. Braga, 20h15 - SportTVSábado, 23 de dezembroTondela-Sporting, 18h00 - SportTVFC Porto-Leixões, 20h30 – SportTV