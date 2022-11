Arouca-Feirense: 1-1: empate na abertura do Grupo G

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primodivisionário Arouca empatou esta sexta-feira a um golo na receção ao Feirense, da Liga SABSEG, na ronda inaugural do Grupo G da Taça da Liga, não conseguindo aproveitar a vantagem que tinha ao intervalo.

Os arouquenses inauguraram a partida aos 34 minutos, através do espanhol Rafa Mújica, mas a equipa visitante conseguiu igualar no arranque da segunda metade, aos 47, através de Samuel Teles.

A equipa da casa dominou a partida no capítulo da posse de bola, perante uma formação do Feirense que se sentiu confortável em baixar o bloco e apostar em transições.

Numa jogada de insistência dos caseiros, Mújica recebeu a bola de costas dentro da grande área do Feirense, acabando por ser derrubado por Cláudio Silva (20'), o que levou o árbitro Vítor Ferreira a apontar para a marca de grande penalidade.

Chamado à conversão, Alan Ruiz não conseguiu bater Igor (22'), com o guardião a adivinhar as intenções do argentino.

Numa fase em que o Arouca começava a acentuar a sua supremacia, foi com naturalidade que acabou por chegar ao golo, através de um livre à entrada da área, cobrado de forma exemplar pelo espanhol Rafa Mújica, num remate que ainda bateu no poste antes de entrar na baliza (43').

A abrir o segundo tempo, aos 47 minutos, Samuel Teles aproveitou a aparente desconcentração do conjunto comandado por Armando Evangelista para empatar a partida, após uma grande jogada de Lucas Santos, que ultrapassou dois jogadores e assistiu o médio.

O empate deixa tudo em aberto no Grupo G da Taça da Liga, que inclui também Leixões, Santa Clara e Oliveirense.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Arouca.

Arouca-Feirense: 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Rafa Mújica, 34 minutos.

1-1 Samuel Teles, 47.

Equipas:

- Arouca: João Valido, Bogdan Milovanov (Tiago Esgaio, 83), Basso, Sema Velasquez (Rafael Fernandes, 456), Quaresma, Yaw Moses (Morlaye Sylla, 56), David Simão, Alan Ruiz, Bukia (Arsénio, 66), Rafa Mújica (Oday Dabbagh, 66) e Antony Alves.

(Suplentes: Arruabarrena, Morlaye Sylla, Opoku, Arsénio, Uri Busquets, Oday Dabbagh, Soro, Tiago Esgaio e Rafael Fernandes).

Treinador: Armando Evangelista.

- Feirense: Igor, Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva, Samuel Teles, Oche (João Oliveira, 70), Tavares (Washington, 83), Lucas Santos (Jorge Teixeira, 77), André Rodrigues (Tiago Dias, 77), João Paredes e Fábio Espinho (João Paulo, 70).

(Suplentes: Rogério, Arthur Augusto, Tony, Washington, João Paulo, João Oliveira, Jorge Teixeira e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Antony Alves (36), David Simão (36), André Rodrigues (42), Alan Ruiz (52) e João Paredes (88).

Assistência: 821 espetadores