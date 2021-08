Arouca-Rio Ave, 0-1: golo de Aderllan Santos vale triunfo vila-condense

Depois de P. Ferreira, Penafiel, Famalicão, Santa Clara e Sp. Covilhã, agora foi a vez de o Rio Ave garantir a passagem à fase de grupos da Allianz Cup. Para tal, os vila-condenses tiveram de se superiorizar ao Arouca, tendo um tento de Aderllan Santos valido o triunfo por 1-0.





O Arouca foi a primeira equipa a criar perigo, por intermédio de Arsénio e Eugeni, mas, já depois de Zé Manuel ter desperdiçado uma ocasião em que surgiu isolado, foi mesmo o Rio Ave a chegar ao golo. Na sequência de um livre lateral cobrado por Sávio, Aderllan Santos subiu mais alto do que toda a gente e bateu Victor Braga de cabeça. Até ao fim da primeira parte, João Basso ainda viu o cartão vermelho por acumulação.Quando se esperava que os rioavistas conseguissem controlar o rumo dos acontecimentos, isto em função do facto de ter mais um homem em campo, o Arouca cresceu e chegou mesmo a estar por cima no encontro. André Silva e Bukia foram os elementos mais inconformados, mas a vantagem do Rio Ave acabou por perdurar até ao final.Agora, o Arouca estreia-se na Liga Bwin frente ao Estoril. Por seu lado, o Rio Ave defronta a Académica.