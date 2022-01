Arranca o terceiro dia da Fan Zone da Allianz Cup

Aproxima-se o arranque das meias-finais da prova, mas a Fan Zone não para! Uma nova oportunidade para quem ainda não conseguiu visitar… e razões mais que suficientes para regressar onde já encontrou e certamente voltará a encontrar motivos de diversão.Desde logo com o Final Four Comedy Club! Os comediantes Vasco Elvas e Hugo Sousa são os pontas de lança prontos a atacar as balizas onde moram as gargalhadas dos adeptos. Ao longo deste dia estão ainda previstas outras atividades, como é o caso da presença do 'influencer' MoveMind e do comediante Tiago Paiva, que irão aliar Futebol, humor e solidariedade.A bola irá também voltar a rolar no miniestádio, onde irão decorrer os jogos interescolas sub-15 femininos e também o jogo de exibição da AF Leiria, que irá opor as equipas da ACR Maceirinha e do Colégio Conciliar de Maria Imaculada.