Artur Jorge: «As finais não têm favoritos»

Artur Jorge fez ao início da tarde a antevisão da final da Taça da Liga, frente ao Estoril, que se joga este sábado, em Leiria."É um facto que é a minha segunda final em dois anos consecutivos e é uma final em que naturalmente me sinto muito feliz de poder participar, onde quero ganhar e onde iremos dar o máximo para poder vencer o jogo.""Há dois pontos comuns entre as equipas, o mérito de chegar e disputar esta final e a ambição que ambas têm de a ganhar. Espero um jogo muito difícil em que daremos o nosso melhor para vencer e poder trazer o troféu.""Estrategicamente teremos de ser uma equipa muito equilibrada em todos os momentos. Sabemos que poderá haver momentos mais contidos em que teremos de estar mais compactos defensivamente, mas acima de tudo temos de estar bem equilibrados nos 90 minutos, com uma identidade própria que sirva para controlar todos os momentos do jogo e assumir esse jogo no sentido de o poder vencer.""As finais não têm favoritos. Em termos mediáticos há essa tendência de poder encontrar uma equipa mais forte do que a outra, mas a experiência diz-me que há duas equipas a querer muito ganhar o jogo, ambas em busca da vitória.""É uma equipa com boas individualidades e no jogo que fizemos em Braga sentimos isso, pois tivemos dificuldades e só uma ótima exibição da nossa parte conseguir ultrapassar isso. O Estoril defende muito bem, geralmente com cinco homens na sua linha defensiva, uma equipa que acaba por ter muita gente atrás da linha da bola e parte rápido para o ataque. Temos de saber encontrar os caminhos para conseguirmos ser capazes de ser superiores, pois o único resultado que nos pode fazer felizes é a vitória e é trazer o troféu para Braga.""Quanto a jogadores posso dizer que o Matheus vai jogar, de facto. Quanto ao Abel vamos deixar essa surpresa para que o Vasco possa ter alguma dúvida nesta altura. Teremos também o Musrati connosco e não vamos ter o Bruma, como todos sabem. Quanto ao Abel Ruiz o ponto de partida é a confiança que a equipa tem no Abel e a confiança também que o treinador tem nele e da equipa para que ele se sinta tranquilo. Os golos ajudam os avançados e claro que teremos mais gente como espero para poder atacar a baliza contrária. Temos é de ter a equipa outra vez motivada e preparada para podemos somar mais um troféu para a história do Sp. Braga.""Somos conhecedores da história e sabemos desse facto. Esta é a final mais difícil que nós poderíamos ter porque temos de controlar e dominar as expectativas e com dois aspetos fundamentais, um que tem a ver com a ambição que não pode ser diferente da que terá o nosso adversário e não seria diferente se o adversário fosse o Benfica. Mas também sabemos das dificuldades que vamos ter pela frente, com um adversário forte. Por isso entendo que as finais são sempre entre duas equipas que têm o mesmo objetivo de ganhar e as mesmas possibilidades.""Gostava muito de ter muita gente do Sp. Braga em Leiria, na meia-final tivemos poucos adeptos e espero agora mais gente que vai para nos dar a energia que queremos sentir das bancadas. O que posso dizer é que vamos disputar esta final por nós e por todos os nossos adeptos. Todos estão incluídos nesse lote."