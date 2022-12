Artur Jorge: «Ficámos condicionados de forma clara com a expulsão do Banza»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, lamentou as oportunidades falhadas mas elogiou a prestação da equipa após o triunfo (1-0) sobre o Casa Pia no Estádio Nacional, para a 2ª jornada do grupo D da Allianz Cup, apontando, no entanto, o dedo à arbitragem liderada por Fábio Veríssimo."Fizemos uma primeira parte onde tive a oportunidade, ao intervalo, de cobrar dos jogadores porque tivemos várias oportunidades. Quando se precisa de ganhar em casa de um adversário muito complicado e a necessitar de ganhar para consolidar a sua posição no grupo, não podemos desperdiçar as oportunidades que tivemos na primeira parte", analisou."Mesmo assim, colocámo-nos em vantagem, que me parece curta por aquilo que ambas as equipas fizeram na primeira parte. Na segunda, ficámos condicionados com a expulsão do Banza, que me parece forçada, no mínimo, para não dizer mais... Tivemos outros lances em que nada foi assinalado e nenhum cartão foi mostrado", apontou, prosseguindo: "Defendemos muito, fomos competentes, não caímos na tentação de meter mais defesas para segurar o resultado e vencemos de forma justa, não apenas pelo que fizemos na primeira parte, mas também pela competência no momento defensivo na segunda. Ficámos na posição que queríamos, que era depender de nós próprios. Viemos com esse intuito e foi com essa atitude que abordámos o jogo."O técnico arsenalista mostrou-se ainda orgulhoso pelo golo de Ricardo Horta ontem frente à Coreia do Sul: "Estou muito satisfeito, assim como todos os seus colegas, a estrutura e os adeptos do Sp. Braga ficam satisfeitos por termos o Ricardo não só a participar, mas a jogar e a deixar o seu registo. Deixa-nos muito orgulhosos e não é um feito ao alcance de todos."